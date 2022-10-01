Военный учет в Украине. Виды повесток, порядок выдачи и ответственность за неявку 1 октября, 07:31 Мобилизация в Украине 2022: какие виды повесток, какая процедура призыва и ответственность (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Призову подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые подходят по состоянию здоровья. Каков порядок призыва, какие виды повесток, и что изменится с 1 октября?

С 1 октября правительство планировало ввести обязательный учет женщин в Украине. Планировалось установить 14 профессий и специальностей, важных для фронта, однако в сентябре были внесены правки в закон О воинской обязанности и военной службе, согласно которым учет женщин переносится на 1 октября 2023 года.

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Однако женщины медицинских специальностей могут добровольно вступать в ряды ВСУ. Мобилизация и военное положение в Украине были продолжены в августе на 90 дней - до 30 ноября законами №7665 и законом №7664 .

Мобилизация в Украине производится путем выдачи повесток. Украинские мужчины могут получить 4 вида повесток.

Виды повесток во время мобилизации в Украине

Для уточнения учетных данных

Этот вид повестки предполагает внесение в базу информации о личности гражданина, его семейном положении, наличии детей, трудоустройстве. Во время такой проверки могут выясниться основания для освобождения от военной службы или для отсрочки от призыва.

Для прохождения военно-врачебной комиссии ( ВЛК)

Повестку выдают после того, как человек получил повестку для уточнения учетных данных. Такая повестка обязывает пройти медобследование. Вместе с повесткой выдают «карту обследования и медосмотра военнообязанного». В ней после всех процедур будет указано, пригоден ли человек к службе в армии, получает ли отсрочку или направлен на альтернативную службу.

Повестка-призыв на военную службу

Выдается только после прохождения военно-больничной комиссии. В нем указан срок, в который человек должен прийти к призывному участку, и перечень необходимых документов (паспорт, военный билет, учетно-послужная карточка и т.п.). Проигнорировав такую повестку, лицо фактически уклоняется от призыва и может быть привлечено к уголовной ответственности.

Мобилизационное предписание.

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как и где вручают повестки

Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту регулирует процесс вручения повестки. Процесс утвержден постановлением Кабинета Министров №352 от 21 марта 2002 года.

Уведомление граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). Вручение повесток проводится сотрудниками ТЦКСП или через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности.

Руководитель предприятия, учреждения или организации, где работает лицо, может вручать повестки работникам, если они скрываются от призыва.

Повестка должна быть вручена лично или уполномоченными лицами, должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей. Законодательством четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток - на улице, блокпостах, по месту жительства и т.д.

«Однако если, например, у дежурного на блокпосту есть пустые бланки с подписью начальника военкомата и печатью, и он просто заполняет их — это нарушение», ― отмечает юрист Андрей Новак.

Ответственность за неявку за повесткой о вызове в военкомат

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Национальная полиция имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных и доставку их в ТЦКСП, в случае нарушения статьи 210 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Впрочем, никто не имеет права доставлять человека в центр силой, сообщил юрист Новак.

В случае, если человека пытаются задержать или увезти куда-то принудительно, нужно вызвать полицию. Полицию вызывают даже в том случае, если работников военкомата уже сопровождают полицейские. Полиция вызывается, чтобы зафиксировать вызов и сам факт доставки человека насильно, и при необходимости можно было оспаривать действия военкомата, объясняет юрист.

Лицам, не подлежащим мобилизации, могут вручать повестки. И все равно эти люди должны явиться в военкоматы, поскольку это юридический факт, рассказывала НВ юрист Маргарита Татарова.

Поэтому если повестку получил гражданин Украины, который не подлежит призыву или имеет право на отсрочку, следует собрать и предоставить в ТЦКСП соответствующие подтверждающие документы, пояснила Татарова.