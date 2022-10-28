Обжаловать повестку в суде нельзя: разъяснение Верховного Суда 28 октября, 16:19 Верховный Суд объяснил, почему повестку нельзя обжаловать (Фото:САП)

Верховный Суд разъяснил, что повестки нельзя обжаловать в суде. Об этом сообщается в Facebook Военной службы правопорядка в ВСУ в пятницу, 28 октября.

В решении Верховного Суда от 8 сентября сказано, что повестку территориального центра комплектования нельзя обжаловать в суде, потому что с помощью этого документа человеку просто сообщают о необходимости прийти в территориальный центр комплектования в соответствии с законом О воинской обязанности и воинской службе. В оценке суда отмечается, что повестка не обязательно ведет к прохождению службы.



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Как пишет издание АрміяInform со ссылкой на юриста Игоря Колесника, теперь обжалование повесток бессмысленно, потому что все суды должны учитывать выводы Верховного Суда.

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