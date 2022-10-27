Пять лет или все же штраф? НВ выяснил, где и как сейчас вручают повестки, а также все нюансы ответственности за уклонение от мобилизации 27 октября, 13:29 С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали образовываться очереди добровольцев у военкоматов (Фото:Николай Мякшиков / Укринформ)

Киевский адвокат Виталий Гаделия рассказывает о видах повесток, которые сейчас вручают военкоматы, ответственности, которую они предусматривают, и объясняет, кто определяет, кого мобилизовать в первую очередь.

Тема мобилизации на девятый месяц войны остается актуальной в Украине, а заявление главного военкома Киева (начальника столичного центра комплектования и социальной поддержки) Юрия Максымива о том, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы, подняла к ней интерес. НВ обратился к юристу Виталию Гаделии с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Расскажите об ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе в части уклонения от мобилизации. Когда именно и в каких условиях наступает уголовная ответственность?

Здесь предусмотрены два вида ответственности - уголовная и административная. Для их разграничения необходимо разобраться с видами повесток. В общей сложности, есть 4 вида повесток. Первый – это на прохождение срочной военной службы, их сейчас не выдают. Есть повестки на уточнение данных. Если ее вручили, и лицо не явилось, за это предусмотрена административная ответственность. Есть повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Здесь тоже административная ответственность.