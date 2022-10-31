«Больше политическое понятие». Адвокат рассказал о приоритетности призыва во время всеобщей мобилизации 31 октября, 08:11 Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Во время всеобщей мобилизации каждый военнообязанный мужчина до 60 лет может получить повестку. Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что каждый мужчина должен быть готов не только быть призванным, но и непосредственно воевать.

Существует ли приоритетность среди тех, кто не имеет никакого опыта прохождения военной службы, рассказал НВ киевский адвокат Виталий Гаделия.

«Приоритетность здесь большее политическое понятие, потому что фактически государство определяет, кого в первую очередь мобилизуют. Однако это не означает, что пока идет вторая очередь мобилизации, не призовут кого-нибудь из третьей или четвертой, если возникнет необходимость в определенной специализации.

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Государство определило, что нужно, во-первых, профессиональных кадровых военных мобилизовать, а затем всех остальных. Во-вторых, в зависимости от учетной специальности личности, – объяснил правозащитник. - Мне кажется, что сейчас так территориальные центры комплектования действуют по максимуму в пределах возможностей, ведь здесь уже вопрос в способности всех подготовить и предоставить оборудование и амуницию".

Ранее НВ рассказывал о четырех очередях мобилизации, которые были утверждены Верховной Радой 3 марта 2022 года.

Очереди мобилизации в Украине

Военнослужащие с опытом ветераны АТО и ООС до 40 лет. Военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. Военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн. Другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что третья волна мобилизации в Украине идет по плану. По его словам, в Украине нет проблем с мобилизацией.