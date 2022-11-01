Уклонение при общей мобилизации. Какие наказания действуют во время войны и когда наступает уголовная ответственность 1 ноября, 08:47 Наказание для уклоняющихся от мобилизации 2022 — судебная практика в Украине (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Во время мобилизации законом предусмотрена ответственность для уклоняющихся от призыва лиц, хотя не имеют веских оснований для получения отсрочки. Рассказываем, какие наказания используют к ним на практике.

Когда именно и при каких условиях наступает уголовная ответственность за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе в части уклонения от мобилизации, рассказал НВ Ростислав Небельский, юрист Arzinger.

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Уголовная ответственность за уклонение наступает после того, как лицу вручили повестку именно на прохождение службы после того, как она прошла медкомиссию, была признана годной, а оснований для отсрочки нет.

Если это первичная повестка, касающаяся уточнения учетных данных, то за неявку следует только административная ответственность.

Уголовная ответственность установлена статьей 336 Уголовного кодекса Украины и она сформулирована именно как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Ответственность устанавливается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Важный момент: суды изредка устанавливают реальное лишение свободы. Чаще это ограничивается формулировкой о лишении свободы, но без реального отбывания наказания. То есть устанавливается срок, в течение которого лицо должно осуществлять определенные обязанности — являться в соответствующий орган, отмечаться, как это называют, сообщать об изменении места жительства, например. И по истечении этого установленного срока считается, что лицо отбыло наказание", — пояснил правозащитник.

Напомним, ранее адвокат рассказал о приоритетности призыва во время всеобщей мобилизации.