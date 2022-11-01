Есть важный момент. Лишают ли свободу за уклонение от призыва в военное время 1 ноября, 07:11 Уклонение от мобилизации — когда лишают свободы за неявку по повестке (Фото:Pexels.com)

Украинцев предупредили об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Юрист объяснил, могут ли лишить свободы за неявку по повестке.

Суды редко устанавливают наказанием пребывания в тюрьме, сообщает НВ Ростислав Небельский, юрист практики уголовного права юркомпании Arzinger. Юрист объяснил, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда мужчина прошел медкомиссию, его сочли годным и выдали мобилизационное распоряжение для отбытия в часть.

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«Уголовная ответственность за уклонение наступает на этапе, когда лицу уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы», – говорит Ростислав.

Хотя уголовная ответственность установлена, отбывать наказание разрешают без реального лишения свободы.

«Уголовная ответственность установлена статьей 336 Уголовного кодекса Украины и она сформулирована как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Ответственность устанавливается лишением свободы от 3 до 5 лет. Но немаловажный момент: суды редко устанавливают реальное лишение свободы. Чаще всего это ограничивается формулировкой о лишении свободы, но без реального отбывания наказания», – объясняет он.

За уклонение от появления по повестке об уточнении данных или для прохождения медкомиссии – если это первичная повестка, предусматривается административное наказание.

Уклонение от повестки - какие виды наказания

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Мобилизация 2022 ― виды повесток в Украине.

Для уточнения учетных данных ― необходимо явиться в центр комплектования для внесения в базу информации о личности гражданина, его семейном положении, наличии детей, трудоустройстве. В этот период приносятся все документы, на основании которых дается отсрочка или увольнение от службы. Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) ― может выдаваться как первичная вместо повестки для уточнения учетных данных. Такая повестка обязывает пройти медобследование. Вместе с повесткой выдают «карту исследования и медосмотра военнообязанного». Перед появлением в военкомат необходимо получить заключение психиатра, нарколога, справку о судимости, сдать общие анализы крови и мочи, собрать документы по болезням, если они есть. Повестка-призыв на военную службу ― выдается только после прохождения военно-больничной комиссии. Во время мобилизации фактически не выдается. Мобилизационное распоряжение – вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы.