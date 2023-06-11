Возникли серьезные проблемы. Россияне не знают, как решить вопрос водоснабжения в Крыму после подрыва Каховской ГЭС — ЦНС 11 июня, 08:54 Водозаборное сооружение Северо-Крымского канала (Фото:Киммериец/Wikipedia)

Во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Московские кураторы приказали самопровозглашенному «премьер-министру» оккупированного Крыма Сергею Аксенову молчать о критичности ситуации с водоснабжением.

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По их данным, у захватчиков нет четкого плана по обеспечению полуострова пресной водой.

«Поэтому оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставки воды на полуостров северокрымским каналом. В контексте этого, враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, освещение преступных действий российской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо работы в вопросе инфраструктуры, россияне придерживаются своих пропагандистских методов.

В ЦНС добавляют, что такие действия указывают на то, что россияне сомневаются в возможности удержать Крым под своим контролем.

Крым.Реалии и Схемы сообщали, что на участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.