Последствия подрыва Каховской ГЭС: пятеро погибших, 27 пропавших без вести — новые данные МВД 10 июня, 14:48 В результате подрыва Каховской ГЭС пять человек погибли, 27 пропали без вести (Фото:МВД/Telegram)

МВД обнародовало новые данные последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Всего в результате теракта подтоплено 78 населенных пунктов. Погибли пять человек, 27 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

По сообщению Клименко, на Херсонщине подтоплены 47 населенных пунктов, из них 33 находятся на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной.

Из области удалось эвакуировать 2620 человек, из которых 160 детей. Погибло четыре человека. В результате обстрела во время эвакуации ранены 11 гражданских жителей. Кроме того, 27 человек считаются без вести пропавшими.

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В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

На Днепропетровщине у более 89 тыс. абонентов нет водоснабжения. Клименко сообщил, что вместе с местными властями в область подвозят питьевую и техническую воду.

«Пытаемся продолжать эвакуационные мероприятия, но враг беспощадно обстреливает. Работаем ради жизни и безопасности людей», — заявил министр.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук 8 июня сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.

