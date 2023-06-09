Водная проблема в Крыму после подрыва Каховской ГЭС. Как все выглядит на самом деле 9 июня, 12:21

В последние дни много всевозможных ложных утверждений о водной проблеме в Крыму и ее обострении в связи со снижением уровня Каховского моря

Так что советы для тех, кто все это берется комментировать. Надо сначала, как говорит старшина Петренко, «учить матчасть»:

1) На Крымском полуострове есть 22 крупных водохранилища общим объемом 399,4 млн м³. В зависимости от источника наполнения их разделяют на:

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а) водохранилища естественного стока — их 14 в Крыму и 1 (Чернореченское) в Севастополе, объем 188,85 + (64,2) = 252,7 млн м³; они заполняются во время осенне-зимнего периода и во время весенних паводков, иногда — летом при ливнях;

б) наливные водохранилища Северо-Крымского канала — их 8, объем 146,35 млн м³.

2) до 2014 года на Крымский полуостров (в последнее десятилетие) по Северо-Крымскому каналу ежегодно подавалось более 1 млрд м³ днепровской воды, что составляло до 85% от общего водопотребления в АРК.

Но — внимание:

В 2013 году по Северо-Крымскому каналу в Автономную Республику Крым было подано 1,134 млрд м³ воды, в том числе на нужды: орошение — 952 млн м³ (83,95% всей водоподачи в Крым); хозяйственно-коммунальные нужды населения (наполнение водохранилищ) — 103 млн м³ (9,08%); рыбное хозяйство — 19 млн м³ (1,68%); другие нужды — 60 млн м³ (5,29%).

То есть наибольшая доля воды из Северо-Крымского канала приходилась на нужды агропромышленного и индустриального комплексов АР Крым.

Мы рассматривали даже такой расчетный сценарий — абсолютно фантастически завышенный расчет.

По российским строительным нормам нормативный расход воды на одного человека в домах высотой более 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству составляет 400 л/сутки (146 м³ в год).

Если представить, что все имеющиеся де-факто 3 млн человек населения полуострова проживают в квартирах высотных домов, то нормативные объемы потребления воды составляют: 3 млн человек х 400 литров х 365 дней = 438 млн м³.

Даже такие объемы покрываются собственными водными ресурсами Крыма, реально существующими в маловодные годы (430 млн м³).

То есть в условиях оккупации (при перекрытом канале) дефицит воды для жителей Крыма был вызван не только увеличением имеющегося населения за годы оккупации на 1,0 млн человек и большими объемами жилищного строительства для «нового населения», а прежде всего — значительным увеличением водопотребления военными частями и военными заводами и крайне недостаточным объемом работ по поддержанию состояния водопроводных сетей.

Текст опубликован с разрешения автора

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