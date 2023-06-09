Оккупанты готовят принудительную «эвакуацию» на севере Крыма — ЦНС

9 июня, 15:12
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Крым (Фото:ЦНС)

Крым (Фото:ЦНС)

Российские оккупанты проводят мероприятия по подготовке депортации населения на севере временно захваченного Крыма и похищения материально-культурных ценностей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на крымское подполье.

«Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке эвакуации», — говорится в сообщении.

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По их данным, российские власти дали указания относительно списка населения на принудительную «эвакуацию» вглубь полуострова или на территорию России.

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По информации крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянске.

Центр подчеркивает, что в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, также технику и документы. В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает сугубо военное контрнаступление.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Войска РФ депортация

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