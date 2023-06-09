Оккупанты готовят принудительную «эвакуацию» на севере Крыма — ЦНС 9 июня, 15:12 Крым (Фото:ЦНС)

Российские оккупанты проводят мероприятия по подготовке депортации населения на севере временно захваченного Крыма и похищения материально-культурных ценностей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на крымское подполье.

«Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке эвакуации», — говорится в сообщении.

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По их данным, российские власти дали указания относительно списка населения на принудительную «эвакуацию» вглубь полуострова или на территорию России.

По информации крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянске.

Центр подчеркивает, что в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, также технику и документы. В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ.

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