Вода из Днепра почти не доходит до Северо-Крымского канала после подрыва Каховской ГЭС — спутниковые снимки 11 июня, 01:30 Северо-Крымский канал обмелел после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:Крым.Реалии)

На участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Об этом пишут Крым.Реалии и Схемы, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные после разрушения Россией плотины Каховского водохранилища.

На спутниковых фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 года видно заиливание или обмеление на участках Днепра у истоков Северо-Крымского канала.



Видео дня

Порівнявши фото Planet Labs за 7 та 5 червня 2023 року можна побачити замулювання чи обміління на ділянках Дніпра біля джерел Північно-Кримського каналу. pic.twitter.com/Pu120GyP3i — Схеми (@cxemu) June 10, 2023

Журналисты также получили видео, снятое возле притока Северо-Крымского канала. На нем видно, что вода из Днепра до канала уже почти не доходит.



За словами експертів, опитаних журналістами «Крим. Реалій», вода з цього каналу більше не буде йти на окупований півострів, доки Каховське водосховище знову не наповниться. Крім того, необхідно буде відбудувати зруйновану гідротехнічну інфраструктуру. На все це можуть піти роки. — Схеми (@cxemu) June 10, 2023

По словам экспертов, с которыми пообщалось издание, вода из этого канала больше не будет идти на оккупированный полуостров, пока Каховское водохранилище снова не наполнится. Кроме того, необходимо будет отстроить разрушенную гидротехническую инфраструктуру. Отмечается, что на все это могут уйти годы.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно



В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет