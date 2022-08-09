Оккупанты планируют незаконно мобилизировать украинцев с оккупированных территорий, которые получили российские паспорта — Минреинтеграции

9 августа, 16:21
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты могут принудительно мобилизовать жителей временно захваченных территорий Украины, которым выдают российские паспорта.

Об этом сообщают Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Донецкая ОГА во вторник, 9 августа.

В Минреинтеграции напомнили, что цель россиян — легализовать свою так называемую «власть», создать условия для проведения фиктивных «референдумов» и внести в списки как можно больше граждан Украины, чтобы силой мобилизовать их в армию страны-агрессора. В ведомстве подчеркнули, что на фоне огромных потерь российских оккупантов на фронте Россия все чаще будет пытаться пополнить ряды оккупационных войск за счет «паспортизированных» украинцев.

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"…Оккупанты остро нуждаются в свежем пушечном мясе, запасы которого у них быстро иссякают, а обновлять их стараются и на временно оккупированных территориях. В таких условиях паспорт РФ — это гарантированное основание для мобилизации в российскую армию", — заявили в Донецкой ОГА.

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Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что с 1 августа во временно оккупированных россиянами районах Донецкой и Луганской областей началась новая волна принудительной мобилизации.

После подписания российским диктатором Владимиром Путиным указа об «упрощенном порядке» выдачи гражданства страны-агрессора украинцам в МИД Украины подчеркнули, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины, а Россия использует «упрощенную процедуру», чтобы заставлять жителей временно оккупированных территорий участвовать в преступной деятельности и российской захватнической армии.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что российские оккупанты используют мобилизированных с оккупированных территорий, а также заключенных, в качестве «пушечного мяса», бросая на линию огня без какой-либо подготовки.

Из мобилизированных в “ЛДНР” никто не возвращается – Денис Попович

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая ОГА Принудительная мобилизация Российский паспорт Оккупированные территории Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Минреинтеграции

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