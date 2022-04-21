«Мы как рабы для России — копаем окопы, подбираем объедки». Пленный рассказал о принудительной мобилизации в ОРДЛО 21 апреля, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты силой мобилизуют жителей ОРДЛО, чтобы восполнить свои значительные потери (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Принудительно мобилизованные российскими оккупантами жители псевдореспублик «Л/ДНР» копают окопы для россиян и «подбирают за ними объедки». Об этом сообщает СБУ со ссылкой на рассказ пленного из ОРДЛО.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…», — заявил мужчина.



Пленный рассказал, что его насильно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами, где российские офицеры использовали жителей ОРДЛО для рытья окопов и издевались над ними:

Видео дня

«Когда мы были в лесу, ему [российскому командиру] не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел выпившего или что-то такое, так взял двоих человек, сказал, чтобы его закапывали, и стрелял в воздух в это время. Раздел, закопал по шею в окоп… Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят».

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович посоветовал жителям оккупированных территорий Украины в случае принудительной мобилизации прятаться, по возможности уезжать или переходить воевать на сторону Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов призывал их сразу сдаваться в плен украинским военным и рассказывать свою историю.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркивал, что принудительно мобилизованных мужчин с оккупированных территорий «бросают сразу на фронт» без какой-либо подготовки:

«Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад».

Журналист Денис Казанский рассказывал, что в оккупированном Донецке в ряды подконтрольной РФ «армии ДНР» обманом мобилизовали музыкантов местной филармонии и отправили их под Мариуполь. Часть из них погибли почти сразу, в том числе известный джазмен Николай Звягинцев.

В Генштабе ВСУ сообщали, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР».

Путин начинает битву за Донбасс без подготовки – Яковина https://www.youtube.com/embed/wgyyfAbWVZY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.