Как избежать принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях — советы Минреинтеграции

22 апреля, 18:51
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Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что делать мужчинам, которых принудительно мобилизуют российские оккупанты.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, на временно оккупированных территориях россияне буквально охотятся на мужчин призывного возраста («расширенного» — от 18 до 65 лет), силой доставляют в «военкоматы» и запрещают уезжать из региона, а за отказ получать «повестку» могут убить. Действия оккупантов — международное преступление и нарушение Женевской конвенции.

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В Минреинтеграции посоветовали, что делать, чтобы не попасть в оккупационный «призывной пункт»:

  • избегать личного получения повесток и звонков из оккупационных «военкоматов»;
  • поменять номер телефона или временно перестать им пользоваться, если его знают оккупационные «власти»;
  • сменить место жительства;
  • если оккупанты все-таки на вас вышли, не отказываться прямо от «повинности», а объяснить, почему вы не можете служить, и подтвердить это соответствующими документами: состояние здоровья, религиозные убеждения и так далее.
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Также в ведомстве рассказали, что делать, если вас незаконно призвали:

  • при первой безопасной возможности сдаться в плен ВСУ и сообщить, что вы гражданин Украины. Тогда вы — жертва военного преступления и скоро вернетесь домой;
  • не выполнять преступные приказы, которые могут привести к жертвам среди мирных жителей и разрушениям гражданской инфраструктуры, иначе ваши действия квалифицируют как преступление без срока давности;
  • причастные к незаконной мобилизации в ряды российских войск будут нести уголовную ответственность по ст. 438 УК Украины или в Международном уголовном суде за нарушение ст. 8−2(b) xv Римского статута.
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В Минреинтеграции добавили, что за добровольное присоединение к российским оккупационным войскам и участие в войне против Украины грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович советовал жителям оккупированных территорий Украины в случае принудительной мобилизации прятаться, по возможности уезжать или переходить воевать на сторону Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов призывал их сразу сдаваться в плен украинским военным и рассказывать свою историю.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркивал, что принудительно мобилизованных мужчин с оккупированных территорий «бросают сразу на фронт» без какой-либо подготовки:

«Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад».

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Конец пост-а

Журналист Денис Казанский рассказывал, что в оккупированном Донецке в ряды подконтрольной РФ «армии ДНР» обманом мобилизовали музыкантов местной филармонии и отправили их под Мариуполь. Часть из них погибли почти сразу, в том числе известный джазмен Николай Звягинцев.

В Генштабе ВСУ сообщали, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР».

По данным Министерства обороны, оккупанты также готовятся к «мобилизации» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях и блокируют выезд мужчин призывного возраста.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мобилизация Принудительная мобилизация Оккупированные территории Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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