Катастрофические потери РФ. Поможет ли Путину мобилизация преступников — военный эксперт 29 июля, 18:02 Один из шевронов, найденных у задержанных в Беларуси летом 2020 года бойцов ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот: Беларусь 1)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ рассказал, поможет ли российскому диктатору Владимиру Путину мобилизация преступников в тюрьмах.



Эксперт отметил, что главным ограничивающим фактором российской армии является недостаточное количество и низкое качество личного состава.



Он также подчеркнул, что частных военных компаний, как называют группу Вагнера, в России нет.



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«Есть международное определение частных военных компаний, которое предполагает, что те не могут участвовать в боевых действиях. То, что есть в России, если пользоваться юридическим языком — это организованные вооруженные преступные группировки. Потому что нет никакого закона, регулирующего их деятельность», — объяснил Федоров.



Эксперт рассказал, что такие «квази-ЧВК» стараются набирать людей, имеющих боевой опыт и умеющих воевать, в том числе и в тюрьмах.



«В тюрьмах могут находится люди, которые отвечают этим критериям, например, осужденные военные, сотрудники правоохранительных органов», — отметил он.



По словам Федорова, ЧВК Вагнер или Лига — это элитные части, наиболее боеспособные, готовые и мотивированные к войне большими зарплатами.



Кроме них, в России есть еще добровольческие соединения, куда «вербуют всех, кто хочет».



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«Законодательно разрешено подписывать контракты с армией России даже выпускникам школ. Снято ограничение по возрасту и заключать контракт с вооруженными силами могут люди в возрасте до 60−65 лет. Много они навоюют? На мой взгляд, очень мало», — сказал Федоров.



Люди, которых набирают в такие добровольческие соединения, мотивированы только высокой для российской провинции зарплатой в 200−300 тысяч рублей и не захотят рисковать собой в бою.



«Что касается совсем молодых новобранцев, то они по глупости могут пойти в армию воевать в Украине, но подготовка их, как и старшего поколения, крайне низкая и, соответственно, большую часть из них убьют в первом же бою», — уверен эксперт.



По словам Федорова, выведенных из строя российских бойцов в Украине от 70 до 100 тысяч.

«Я не уверен, что набором новобранцев, тех, которые по воинской обязанности призываются сейчас, и набором добровольцев, можно эту нехватку людей каким-то образом компенсировать», — сказал

20 июля российское издание Важные истории опубликовало расследование о том, как ЧВК Вагнера вербует заключенных для участия в войне против Украины.



Издание писало, что в первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство.



По информации расследователей и правозащитников, представители ЧВК Вагнера, сотрудники региональных управлений ФСИН (федеральной службы исполнения наказаний) и ФСБ вербовали заключенных примерно в 15 колониях Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей.



26 июля Важные истории сообщили, что в войне против Украины погибли минимум трое российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера в ИК-7 Яблоневка в Санкт-Петербурге.



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