Ловят прямо посреди улицы. В ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации — разведка 7 августа, 09:15 Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию украинцев на оккупированных территориях (Фото:ГУР)

С 1 августа на оккупированных россиянами территориях Донецкой и Луганской области началась новая волна принудительной мобилизации украинцев для комплектования подразделений мобилизационного резерва РФ. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел «отсрочку».

Об этом сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

Видео дня

Тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населённых пунктах, отмечают в ГУР.

В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

На улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 — 1945 годов.

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне начали незаконную принудительную мобилизацию украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей.

Россияне продолжают насильно отправлять жителей ОРДЛО на войну. Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» из Донетчины и Луганщины марионетки Кремля из «ЛДНР» усилили мобилизацию: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Также российские захватчики вынуждают воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.

Российское командование использует мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса, бросая на самые горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины, фактически заставляя одних украинцев убивать других.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.