Ловят прямо посреди улицы. В ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации — разведка

7 августа, 09:15
Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию украинцев на оккупированных территориях (Фото:ГУР)

Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию украинцев на оккупированных территориях (Фото:ГУР)

С 1 августа на оккупированных россиянами территориях Донецкой и Луганской области началась новая волна принудительной мобилизации украинцев для комплектования подразделений мобилизационного резерва РФ. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел «отсрочку».

Об этом сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

Видео дня
Читайте также:

Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) Как избежать принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях — советы Минреинтеграции

Тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населённых пунктах, отмечают в ГУР.

В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

На улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 — 1945 годов.

Читайте также:

Жертва обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве, 29 июля 2022 (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko) «Остановить машину зверств». Восемь причин, почему война РФ в Украине — настоящий геноцид, а Западу пора отреагировать — Foreign Affairs

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне начали незаконную принудительную мобилизацию украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей.

Россияне продолжают насильно отправлять жителей ОРДЛО на войну. Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» из Донетчины и Луганщины марионетки Кремля из «ЛДНР» усилили мобилизацию: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Также российские захватчики вынуждают воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.

Российское командование использует мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса, бросая на самые горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины, фактически заставляя одних украинцев убивать других.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия ДНР ЛНР Донецкая область Мобилизация Луганская область Геноцид Принудительная мобилизация ЛДНР Украинская разведка ГУР ОРДЛО Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

ИИ может изменить фундаментальные правила науки и по-другому трактовать уже известные нам законы физики (Фото:geralt / pixabay)
Это революция? /
Искусственный интеллект открыл собственные законы физики, удивив ученых
7 августа, 08:03
Научпоп
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

7 августа, 07:13
Мнения
Владимир Путин никогда не признавал отношений с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой, однако в правительстве США ее называют любовницей и матерью как минимум троих детей российского диктатора (Фото:Коллаж НВ)
Миллионерша Путина /
Как живет и чем владеет Алина Кабаева, на которую теперь наложены санкции США
6 августа, 15:13
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X