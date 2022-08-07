«Одноразовые бойцы-зеки». Россияне бросают заключенных на линию огня, чтобы выявить позиции ВСУ — Гайдай 7 августа, 21:44 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций украинских защитников.



Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Используют свежемобилизованных — неважно откуда, с оккупированной территории или из тюрем, — их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня — и они просто как расходный материал сразу погибают», — сказал Гайдай.

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Он отметил, что новобранцы не проходят подготовку и не имеют нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где украинские огневые позиции, которые затем российская армия пытается обстреливать из артиллерии.



Гайдай добавил, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, поэтому армия РФ в случае гибели их не учитывает.



«Погибших из ЧВК не учитывают, и за них „лады“ и по 10 тысяч рублей не дают… надеюсь, что хоть пакеты выдают», — подытожил глава ОВА.



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