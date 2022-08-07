«Одноразовые бойцы-зеки». Россияне бросают заключенных на линию огня, чтобы выявить позиции ВСУ — Гайдай

7 августа, 21:44
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций украинских защитников.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Используют свежемобилизованных — неважно откуда, с оккупированной территории или из тюрем, — их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня — и они просто как расходный материал сразу погибают», — сказал Гайдай.

Видео дня

Он отметил, что новобранцы не проходят подготовку и не имеют нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где украинские огневые позиции, которые затем российская армия пытается обстреливать из артиллерии.

Гайдай добавил, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, поэтому армия РФ в случае гибели их не учитывает.

«Погибших из ЧВК не учитывают, и за них „лады“ и по 10 тысяч рублей не дают… надеюсь, что хоть пакеты выдают», — подытожил глава ОВА.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 20:10
Мнения
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

7 августа, 19:55
Мнения
Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)
Второй срок Зеленского /
Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента
7 августа, 14:07
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X