«ВСУ положат конец захватническим аппетитам Путина». МИД Украины отреагировал на указ российского диктатора о гражданстве для украинцев 11 июля, 22:17 Дмитрий Кулеба призвал партнеров срочно передать Украине более тяжелое вооружение (Фото:Dmytro Kuleba/facebook)

В Министерстве иностранных дел Украины в понедельник, 11 июля, решительно осудили указ российского диктатора Владимира Путина об «упрощенном порядке» выдачи гражданства страны-агрессора украинцам.

В заявлении на сайте МИД сказано, что решение Путина — очередное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами международного права. В ведомстве отметили, что действие указа теперь распространилось на всю территорию Украины.



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«Это, в частности, подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации. Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Россия же использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии», — подчеркнули в МИД.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гражданам Украины не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал.

«Этот указ ничтожен и свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина. Я уверен, что ВСУ положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — добавил глава МИД.

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