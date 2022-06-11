В Запорожской и Херсонской областях оккупанты начали выдавать российские паспорта

11 июня, 14:54
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Российский паспорт (Фото:RJA1988 / Pixabay)

Российский паспорт (Фото:RJA1988 / Pixabay)

Во временно оккупированных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов. В том числе гражданство РФ получил коллаборант Владимир Сальдо, провозгласивший себя «главой Херсонской ВГА».

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Также сообщается, что первые российские паспорта выдали в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Отмечается, что паспортизация местного населения оккупантами началась ко Дню России 12 июня.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Российский паспорт Война России против Украины

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