В Запорожской и Херсонской областях оккупанты начали выдавать российские паспорта 11 июня, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Российский паспорт (Фото:RJA1988 / Pixabay)

Во временно оккупированных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов. В том числе гражданство РФ получил коллаборант Владимир Сальдо, провозгласивший себя «главой Херсонской ВГА».

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Также сообщается, что первые российские паспорта выдали в оккупированном Мелитополе Запорожской области.



Отмечается, что паспортизация местного населения оккупантами началась ко Дню России 12 июня.

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