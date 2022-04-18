Глава Луганской ОВА рассказал, как избежать принудительной мобилизации в армию РФ в оккупированных городах 18 апреля, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Единственные возможности не попасть под мобилизацию на оккупированных территориях уезжать или прятаться (Фото:Генштаб)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как попытаться избежать принудительной мобилизации в оккупированных украинских городах.



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«Единственные возможности уберечься: либо уезжать, даже через Беларусь пытаться куда-то уезжать, либо прятаться. Иного варианта нет», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Гайдай отметил, что на оккупированных территориях мужчин «бросают сразу на фронт».

«Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад», — добавил он.

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