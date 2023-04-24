Плацдарм ВСУ и отчаяние среди «военкоров» РФ. Что известно об украинских защитниках на левом берегу Днепра возле Олешков и масштабе операции 24 апреля, 18:16 Сюжет Военнослужащий ВСУ, архивное фото (Фото:Reuters)

Вероятное продвижение Вооруженных сил Украины на отдельные участки левобережья Херсонской области стало одной из самых обсуждаемых тем в Украине за последние дни.



NV собрал главные факты о том, что известно об условном плацдарме ВСУ в Херсонской области и его возможном значении для дальнейших операций украинских защитников.

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Выводы ISW и эмоции российских « военкоров»: что известно о « плацдарме ВСУ» на юге

В своей сводке по итогам 22 апреля американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ заняли определенные позиции на восточном (левом берегу) Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW указали, что российские «военкоры» предоставили достаточно текстовых отчетов и кадров, геолокацию которых можно подтвердить, чтобы можно было утверждать о продвижении украинских сил. В частности, эксперты Института считают, что:

украинские войска заняли позиции на берегу Днепра севернее города Олешки ( восточный берег Днепра, 7 км от Херсона), продвинулись к северной окраине населенного пункта по трассе E97 , а также к западу от района Дачи, который расположен напротив Херсона на другом берегу Днепра;



восточный берег Днепра, 7 км от Херсона), продвинулись к северной окраине населенного пункта по , а также к западу от района Дачи, который расположен напротив Херсона на другом берегу Днепра; российские войска могут не контролировать острова на реке Конка и ее притоке Чайка, расположенные менее чем в полукилометре севернее геолоцированных украинских позиций возле Антоновского моста ( на реке Конка расположены острова Гапский и Круглый — ред.).

Вот подтверждение этих выводов от OSINT-аналитиков:

Эксперты ISW также проанализировали сообщения российских провоенных Телеграм-каналов от 20 и 22 апреля, согласно которым ВСУ удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области уже в течение нескольких недель, налаживают в этом районе стабильные линии снабжения своих позиций и регулярно осуществляют боевые вылеты, «что указывает на отсутствие российского контроля над этим районом». Аналитики отмечают, что не располагают достаточной информацией о масштабах продвижения и намерениях ВСУ в указанных районах, а могут делать лишь предположения относительно таких операций. «Возможно, российские силы предпочитают поддерживать оборону в таких городах, как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра без [военного] персонала, — предполагают эксперты ISW. — Мера [продвижения] и намерения Украины относительно этих позиций остаются неясными, как и способность и желание Украины поддерживать постоянные позиции в этом районе».

ISW также отмечает, что сообщил о вероятном контроле ВСУ над несколькими участками на восточном берегу Днепра в Херсонской области лишь сейчас, поскольку это первый случай, когда были зафиксированы «надежные геолоцированные снимки украинских позиций вместе с сообщениями россиян из многих источников о постоянном присутствии там украинцев».

Плацдарм в Херсонской области возле города Олешки — карта ISW

В российских Телеграм-каналах за последние несколько дней действительно фиксируют немало сообщений о том, что украинским защитникам удалось закрепиться за левобережье Херсонской области. В частности, такое продвижение ВСУ даже зафиксировано на одной из карт российского провоенного канала.

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо 23 апреля попытался опровергнуть волну таких сообщений об украинском плацдарме. Он заявил, что якобы «никаких вражеских плацдармов» нет ни вблизи Олешек, ни «в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе». Данные о контроле территории украинскими защитниками он объяснил якобы «случаями высадки ДРГ противника».

Однако посты в российском провоенном паблике Тринадцатый от 20 апреля и 23 апреля обснаруживают совсем иные факты, в том числе стало известно, что:

масштаб операции ВСУ на левобережье Херсонской области превосходит разовую акцию: оккупанты на месте признают, что это не «высадка диверсантов», а действительно плацдарм;

прошло уже несколько недель, как украинские военные высадились на восточном берегу Днепра за Антоновским мостом ( «в районе лодочной станции», как утверждает прокремлевский Телеграм-паблик);

«в районе лодочной станции», как утверждает прокремлевский Телеграм-паблик); под контролем ВСУ существенная территория вокруг места высадки;

ВСУ наладили логистический маршрут, чтобы накапливать силы, эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и другое обеспечение;

украинские дроны активно действуют в этом районе, даже сбрасывая « колючки из стали на пути подвоза [обеспечения кафиров] для пробития колес — и это у них получается, очень много кто там так уже оставался», пишет Тринадцатый ( «Огромный коптер с названием „баба Яга“ который бросает большие мины, летает фактически каждый день, уже задолбал », — добавляет он) ;

колючки из стали на пути подвоза [обеспечения кафиров] для пробития колес — и это у них получается, очень много кто там так уже оставался», пишет », — добавляет он) реагировать на действия украинских сил оккупантам мешает чрезмерная централизация командования, в частности, в процедурах согласования действий артиллерии ( «наша е**ная непобедимая бюрократия», как выразился автор российского Телеграм-канала);

«наша е**ная непобедимая бюрократия», как выразился автор российского Телеграм-канала); «катастрофа [для войск РФ] приближается семимильными шагами», признал в конце концов автор поста.

В новой сводке по итогам 23 апреля ISW еще раз обратил внимание на новые данные, подтвержденные геолокационно. Они свидетельствуют, что украинские силы действуют в районах северо-западнее Олешек на левобережье Днепра в Херсонской области.

В то же время ряд кадров о событиях в Херсонской области, обнародованных российскими пабликами, демонстрируют попытки оккупантов наносить удары по позициям ВСУ на восточном берегу Днепра на Херсонщине, что свидетельствует о тяжелых условиях операций для украинских защитников.

Тяжелая боевая работа требует тишины: официальная позиция Генштаба ВСУ

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк не стала прямо опровергать или подтверждать информацию Института изучения войны о том, что ВСУ перешли через Днепр и закрепились на восточном берегу реки в Херсонской области. По ее словам, выводов аналитиков — это лишь «их предположения, их понимание и видение». «А доверять необходимо военным, которые действительно выполняют ту же боевую работу», — добавила Гуменюк.

В нескольких комментариях о вероятном продвижении украинских войск она также озвучила следующие факты и призывы:

ВСУ ведут тяжелую боевую работу, необходима информационная тишина: «Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие — очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны», — отметила Гуменюк. Она также добавила, что иногда лишняя информация может навредить ВСУ. «Все действительно ждут хороших новостей, и они их обязательно дождутся, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных», — подчеркнула Гуменюк.

«Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие — очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны», — отметила Гуменюк. Она также добавила, что иногда лишняя информация может навредить ВСУ. «Все действительно ждут хороших новостей, и они их обязательно дождутся, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных», — подчеркнула Гуменюк. Огласка информации повлекла за собой демонстративное усиление обстрелов освобожденного правобережья Херсонской области. По словам Натальи Гуменюк, обнародование информации об «у краинском плацдарме» на левом берегу Днепра привело к активизации и усилению российских обстрелов, в результате которых пострадали среди мирных жителей и разрушены около 30 домов на правобережье Херсонской области. «Нужно доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитиков и отчет о проведенной боевой работе. […] Враг, реагируя на такие информационные вбросы, очень существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района, разрушены около 30 жилых домов, пострадали гражданские люди, разрушена школа в одном из населенных пунктов. Вдохновленный такой информацией, враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны», — отметила спикер ОК Юг.

По словам Натальи Гуменюк, обнародование информации об краинском плацдарме» на левом берегу Днепра привело к активизации и усилению российских обстрелов, в результате которых пострадали среди мирных жителей и разрушены около 30 домов на правобережье Херсонской области. «Нужно доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитиков и отчет о проведенной боевой работе. […] Враг, реагируя на такие информационные вбросы, очень существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района, разрушены около 30 жилых домов, пострадали гражданские люди, разрушена школа в одном из населенных пунктов. Вдохновленный такой информацией, враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны», — отметила спикер ОК Юг. Линия фронта по реке Днепр предусматривает множество рисков для ВСУ и местных жителей. «Надо отдавать себе отчет, если мы сохраняем осторожность в своих действиях, учитывая наличие мирного населения на левом берегу, враг использует ковровую практику покрытия огнем. Поэтому, если есть возможность, необходимо действительно эвакуироваться как можно дальше, если нет — хотя бы выехать из населенных пунктов, которые находятся непосредственно вдоль линии берега Днепра», — отметила Гуменюк.

О чем свидетельствуют операции ВСУ на левобережье Днепра: мнения украинских экспертов

Военный обозреватель Денис Попович напомнил в комментарии Радио NV, что война за острова в нижнем течении Днепра в районе Херсонской области продолжается с осени прошлого года и продолжалась зимой 2022/2023. «Просто она оставалась немного за кадром на фоне событий вокруг Бахмута и других боевых действий на восточном фронте», — отметил Попович, напомнив, что об этих действиях много раз сообщали российские источники, включая военного преступника Игоря Гиркина.



«Не скажу, что это ложится в некую парадигму нашего контрнаступления, но это часть процесса постепенного освобождения нашей земли от захватчиков, — считает эксперт. — Мелитополь, Энергодар, Бердянск. Оттуда поступают сообщения о готовящихся автобусах, готовится эвакуация коллаборантов на территорию РФ, в частности в Ростов, Краснодарский край».

В то же время, Попович призвал очень осторожно относиться к утверждениям, что на юге Украины якобы уже готовится «жест доброй воли» со стороны оккупантов. По его словам, хотя там действительно «пытаются спасти коллаборантов», готовя их к эвакуации, одновременно РФ продолжает перебрасивать войска на юг.

«Более того: говорят, что увеличился поток грузовиков, загруженных личным составом. Они направляются в направлении Полог, Гуляйполя — там, где сейчас проходит линия фронта. Поэтому сейчас ситуация довольно похожа на ту, что была на правобережье Херсонской области. Но утверждать, что там будут так же [убегать], я бы не торопился», — резюмировал Попович.

Аналогичное мнение в интервью NV высказал народный депутат Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Он также напомнил, что информация о небольшом плацдарме на левом берегу Днепра появилась в открытых источниках еще раньше.

«Для большой наступательной операции это пока для нас не может иметь какого-либо существенного значения. Но это позволяет в будущем, в случае необходимости, расширять этот плацдарм», — предположил Рахманин.

Он охарактеризовал плацдарм как пока «несущественный», поскольку с него «проводить большую наступательную операцию очень трудно». «Но, по крайней мере, есть плацдарм, есть за что зацепиться, есть что увеличивать. Есть возможность осуществлять огневой контроль над некоторыми коммуникациями противника. Это положительное известие, но вряд ли это можно воспринимать как огромную оптимистическую новость», — подытожил Рахманин.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что борьба за острова в нижнем русле Днепра идет постоянно. «С первых дней того, как оккупанты вышли на левый берег, они контролировали почти все острова. Они считались по большей части серой зоной, но передвижение россиян там было очень активным, на некоторых островах даже оставались ДРГ россиян. Они накрывали с этих островов — особенно с Большого Потемкинского острова — миноментным огнем микрорайон Корабел [в Херсоне], наиболее страдавший от обстрелов», — напомнил об удобстве этих позиций для оккупантов Хлань. Именно с целью отодвигания врага «борьба за эти острова является стратегической», убежден он.