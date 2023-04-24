В Херсонской области российские командиры заставляют оккупантов рыть окопы, чтобы они не пьянствовали — замглавы облсовета 24 апреля, 12:30 Юрий Соболевский (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100028374940771)

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что оккупанты создают укрепленные районы и линию обороны на оккупированной части Херсонской области, потому что им нечего делать и военных надо «держать в тонусе».

По его словам, в противном случае военные РФ начинают пьянствовать и мародерить.

«Эти подразделения российских военных, которые сейчас расположены, их командирам нужно их чем-то занимать, поэтому там в большинстве случаев никакой логики нет в том, что они копают еще окопы, еще траншеи. Им просто нечего делать, а когда нечего делать, начинаются волны мародерства и пьянства и дезертирства», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Чиновник добавил, что поэтому командиры оккупантов пытаются их держать в тонусе с утра до вечера.

Комментируя постоянные обстрелы жилых районов, больниц и школ, представитель облсовета заявил, что это возможно из-за того, что приехавшие по новой ротации военные РФ необучены и «испуганы».

«Иногда они работают, чтобы просто поставить галочку, которую они отработали, и поэтому оно может прилететь на любую локацию. Именно поэтому большое количество прилетов на жилые дома где-то в поле или на пустыре, но, к сожалению, есть случаи, когда они обстреливают больницы и гуманитарные центры. Это делается, чтобы создать атмосферу террора», — сказал он.