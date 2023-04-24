Рахманин рассказал о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра под Херсоном 24 апреля, 16:00 Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (Фото:esu.com.ua)

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал о занятии Вооруженными силами Украины плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«На самом деле, информация о том, что украинские Вооруженные силы заняли небольшой плацдарм на левом берегу Днепра, появилась в открытых источниках еще раньше. Речь идет о небольшом действительно плацдарме, если я не ошибаюсь, к югу от Херсона уже на левом берегу Днепра», — сказал Рахманин Radio NV.

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Нардеп отметил, что пока это может не иметь большого значения для большой наступательной операции Украины, но если появится потребность в будущем, этот плацдарм можно будет расширять.

«То есть информация не очень свежая. Это информация нескольких дней [давности] по меньшей мере. Речь идет о несущественном плацдарме. С того плацдарма, о котором идет речь, проводить большую наступательную операцию очень тяжело. Но, по крайней мере, есть плацдарм, есть, за что зацепиться, есть, что увеличивать. Есть возможность осуществлять огневой контроль над некоторыми коммуникациями врага», – объяснил он.

Рахманин подытожил, что известие о занятии плацдарма на левом берегу Днепра положительное, но воспринимать его «как огромную положительную новость» не стоит.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что по состоянию на субботу, 22 апреля, украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские военные блогеры предоставили достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, чтобы подтвердить это.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км северо-западнее админцентра области — города Херсон) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97.

В ISW отмечают, что в период 20-22 апреля российские военные блогеры утверждали, что украинская армия уже несколько недель удерживает позиции на восточном берегу. Сообщалось, что там ВСУ смогли закрепиться, построить линии поставок и начали использовать эту локацию в качестве опорного пункта для вылазок. Это говорит о том, что Россия еще тогда не могла контролировать этот район, отмечают аналитики.

Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона не стала опровергать или подтверждать информацию Института изучения войны (ISW) о переходе ВСУ через Днепр.

Она отметила, что операции ВСУ требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для украинских военных.

