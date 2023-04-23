F-16 в Украине не будут и через полгода. Интервью NV с Рахманиным — о кризисе в НАТО, запоздалом визите Столтенберга и результатах Рамштайна 23 апреля, 18:47 NV Премиум Народный депутат Сергей Рахманин (Фото:Виталий Носач/РБК-Украина)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал о результатах заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, кризисе в НАТО и запоздалом визите в Украину генсека Альянса Йенса Столтенберга.

— В первую очередь, хочу спросить вас о сообщениях от Американского института изучения войны. Якобы украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вам есть что-нибудь добавить? Может ли это соответствовать действительности?

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— На самом деле, информация о том, что украинские Вооруженные силы заняли небольшой плацдарм на левом берегу Днепра, появилось в открытых источниках еще раньше. Речь идет о небольшом действительно плацдарме, если я не ошибаюсь, к югу от Херсона уже на левом берегу Днепра.

Для большой наступательной операции это пока для нас не может иметь какого-либо существенного значения. Но это позволяет в будущем, в случае необходимости, расширять этот плацдарм.

То есть информация не очень свежая. Это информация нескольких дней [давности] по меньшей мере. Речь идет о несущественном плацдарме. С того плацдарма, о котором идет речь, проводить большую наступательную операцию очень тяжело.

Но, по крайней мере, есть плацдарм, есть, за что зацепиться, есть, что увеличивать. Есть возможность осуществлять огневой контроль над некоторыми коммуникациями противника. Это положительное известие, но вряд ли это можно воспринимать как огромную оптимистическую новость.

— 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии прошло очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Насколько удовлетворил этот одиннадцатый Рамштайн потребности Киева?