«Часть процесса постепенного освобождения». Военный обозреватель оценил перемещение ВСУ и армии РФ на юге Украины

23 апреля, 11:58
NV Премиум
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ВСУ, вероятно, перешли на левый берег Днепра Херсонской области. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

ВСУ, вероятно, перешли на левый берег Днепра Херсонской области. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американский Институт изучения войны ( ISW) сообщил, что украинские силы накануне заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ISW также предполагают, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк не стала опровергать или подтверждать данные аналитиков, но призвала соблюдать информационную тишину.

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Перешли ли ВСУ к освобождению юга, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович

военный эксперт, журналист

Война за эти острова продолжалась на протяжении всей осени-зимы, по большому счету. Просто она оставалась немного за кадром на фоне событий вокруг Бахмута и других боевых действий на восточном фронте.

Но эти действия там продолжались. И даже не Институт изучения войны сообщил, что определенный плацдарм захвачен на левом берегу. И российские источники об этом сообщали. Даже разгоняли, что «это большой плацдарм, с него может начаться контрнаступление». [Военный преступник, террорист] Гиркин об этом говорил. Сейчас об этом сообщает Институт изучения войны.

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Не скажу, что это ложится в некую парадигму нашего контрнаступления, но это часть процесса постепенного освобождения нашей земли от захватчиков.

Мелитополь, Энергодар, Бердянск. Сообщения оттуда поступают о том, что готовятся автобусы, готовится эвакуация коллаборантов на территорию РФ, в частности в Ростов, Краснодарский край.

Я очень осторожно к этому отношусь — к утверждениям, что там готовится «жест доброй воли». Они готовят почву для эвакуации, к отходу; пытаются спасти своих коллаборантов для того, чтобы им потом не сказали, что они покинули тех, кто им доверился.

Но утверждать, что вот-вот будет «жест доброй воли» и они отойдут от юга, я бы не торопился, поскольку на фоне этого они туда еще и перебрасывают войска.

Они перебрасывают войска. Более того: говорят, что увеличился поток грузовиков, которые загружены личным составом. Они направляются в направлении Полог, Гуляйполя — там, где сейчас проходит линия фронта.

Поэтому там сейчас ситуация довольно похожая на ту, которая была на правобережной Херсонской области. Но утверждать, что там будут так же [убегать], я бы не торопился.

https://www.youtube.com/watch?v=YpLn98rDYXs
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Херсон Херсонская область Бердянск Мелитополь Энергодар Река Днепр Радио NV Война России против Украины деоккупация

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