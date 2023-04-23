«Очень сложная работа». В ОК Юг прокомментировали информацию ISW о возможной высадке ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области 23 апреля, 10:24 ВСУ могли перейти на левый берег Днепра в Херсонской области (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В ОК Юг призвали соблюдать информационную тишину на фоне сообщений о возможном переходе ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области.

Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона не стала опровергать или подтверждать информацию Института изучения войны (ISW) о переходе ВСУ через Днепр.



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Она отметила, что операции ВСУ требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для украинских военных.

«Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие — очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим „студентам“ Института изучения войны», — отметила Гуменюк.

Она добавила, что иногда информация может навредить.

«Все действительно ждут хороших новостей, и они их обязательно дождутся, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных», — подчеркнула Гуменюк.

В свежей аналитике американского Института изучения войны (ISW) утром в воскресенье, 23 апреля, сообщалось, что украинские силы накануне заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В ISW утверждают, что Силы обороны находятся на позициях на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона), продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе E97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

В частности, аналитики ссылались на геолокации с фото и текстовые сообщения, которые публиковали российские военные блоггеры.