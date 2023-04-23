ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра под Херсоном и приблизились к Олешкам — ISW 23 апреля, 07:39 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

По состоянию на субботу, 22 апреля, украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские военные блогеры предоставили достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, чтобы подтвердить это.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), отмечая, что видеоподтверждение пребывания бойцов ВСУ на левом берегу Днепра опубликовали российские провоенные блогеры. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км северо-западнее админцентра области — города Херсон) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97.

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«Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре севернее геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста», — говорится в строительстве.

В ISW отмечают, что в период 20 и 22 апреля российские военные блогеры утверждали, что украинская армия уже несколько недель удерживает позиции на восточном берегу области. Сообщалось, что там ВСУ смогли закрепиться, построить линии снабжения и начали использовать эту локацию как опорный пункт для вылазок. Это говорит о том, что Россия еще тогда не могла контролировать этот район, отмечают аналитики.

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Также есть информация, что российские силы не контролируют некоторые острова в дельте Днепра юго-западнее Херсона по состоянию на 22 апреля, что свидетельствует о возможном продвижении украинских войск на эти острова.

Также в отчете ISW отмечается, что российские блогеры жалуются, что это стало возможным из-за слишком медленного темпа огня российской артиллерии, вызванного чрезмерной централизацией российского военного командования.

«Возможно, российские силы предпочитают поддерживать оборону в таких городах, как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра без экипажа. Степень и намерения этих позиций Украины остаются непонятными, как способность и желание Украины поддерживать устойчивые позиции в этой сфере», — подытожили в Институте изучения войны.

18 апреля руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что наблюдаются признаки того, что ВС РФ могут готовиться к очередному так называемому «жесту доброй воли» в Херсонской области.

По ее словам, о подготовке оккупантов к возможному отступлению свидетельствует активная отправка из подконтрольных РФ районов украденного там имущества.