Гуменюк рассказала о текущей ситуации на левобережье Херсонской области 24 апреля, 12:21 Гуменюк рассказала о продвижении Сил обороны на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк представила обновленные данные о продвижении украинских войск на левом берегу Херсонской области.



В эфире телемарафона она сообщила, что на данном этапе продолжается боевая работа и надо осознавать, что линия фронта, которая проходит по реке Днепр, предусматривает очень много опасностей.

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«Надо осознавать, если мы сохраняем осторожность в своих действиях, учитывая наличие мирного населения на левом берегу, враг использует ковровую практику покрытия огнем. Поэтому, если есть возможность, необходимо действительно эвакуироваться как можно дальше, если нет — хотя бы выехать из тех населенных пунктов, которые находятся непосредственно вдоль линии берега Днепра», — отметила Гуменюк.

По ее словам, нужно внимательно относиться к выводам аналитиков и понять, что «это их предположения, их понимание и их видение».

«А доверять необходимо военным, которые действительно выполняют ту самую боевую работу», — добавила Гуменюк.

Аналитики Института изучения войны (ISW) 22 апреля сообщили, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что российские военные блоггеры предоставили достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, чтобы подтвердить это.

После этого Гуменюк сообщила, что обнародование информации о занятии украинскими военными позиций на левом берегу Днепра Херсонской области привело к активизации и усилению российских обстрелов.