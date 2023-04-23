Не соблюдение информационной тишины. Гуменюк объяснила, почему россияне усилили обстрелы правобережья Херсонской области 23 апреля, 22:37 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот с видео)

Обнародование информации о занятии украинскими военными позиций на левом берегу Днепра Херсонской области привело к активизации и усилению российских обстрелов, в результате которых пострадали жители и разрушены около 30 домов.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



«Нужно доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитиков и отчет о проведенной боевой работе. Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная. Враг, реагируя на такие информационные вбросы, существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района, разрушены около 30 жилых домов, пострадали гражданские люди, разрушена школа в одном из населенных пунктов. Вдохновленный такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми удерживающими позиции силами. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны», - отметила спикер.

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Гуменюк в очередной раз призвала граждан очень тщательно воспринимать информацию, обнародованную разными источниками, а журналистам - сообщать данные, опираясь только на официальные источники.

«Информационный фронт – это тоже фронт, и там тоже может быть очень больно», – подчеркнула руководительница прессцентра ОК Юг.

Аналитики Института изучения войны (ISW) 22 апреля сообщили, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что российские военные блоггеры предоставили достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, чтобы подтвердить это.