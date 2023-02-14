Волонтер, дипломат и военный. Главное о Виталии Дейнеге, Андрее Шевченко и Александре Павлюке, которые должны стать заместителями Резникова 14 февраля, 14:48 Сюжет Слева направо: Виталий Дейнега, Андрей Шевченко, Александр Павлюк (Фото:Александр Медведев / NV, Andriy Shevchenko via Facebook, Киевская ОВА)

На фоне коррупционного скандала в Минобороны из-за закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам 14 февраля министр обороны Алексей Резников пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и Александра Павлюка.

Эти кандидатуры должен согласовать президент Владимир Зеленский, а затем - утвердить правительство. NV приводит главные факты из биографий вероятных заместителей министра обороны.

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Основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега

Основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега / Фото: Александр Медведев/NV

Дейнега родился 25 октября 1983 года в Киеве. Получил высшее образование в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского на факультете прикладной математики.



До основания фонда Повернись живим работал в IT-сфере, а также в организации Трансперенси Интернешнл Украина — представителем глобального движения Transparency International, комплексно подходящего к разработке и внедрению изменений для снижения уровня коррупции.

После начала войны в Украине в 2014 году Дейнега стал помогать украинским военным. Он начал волонтерскую деятельность по закупке бронежилетов, на которых писал имена спонсоров и слова Повернись живим, которые вскоре стали названием группы в Facebook, а впоследствии — благотворительного фонда, основанного весной 2014 года.

Сначала команда Повернись живим состояла из трех человек, по состоянию на июнь 2019 года в нее уже входили 70 волонтеров со всех уголков Украины.

В ноябре 2021 команда Фонда передала украинским защитникам технику и оборудование общей стоимостью 5 миллионов гривен: тепловизоры, мобильные комплексы наблюдения, квадрокоптер, оборудование для снайпинга и другую технику.

В мае 2020 года Дейнега передал председательство в организации бывшей министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ветеранке войны на Донбассе Оксане Коляде. В ноябре 2020 года фонд Повернись живим возглавил бывший морской пехотинец и волонтер, соучредитель Українського мілітарного порталу Тарас Чмут.

Дейнега имеет четыре государственных награды: медаль За сприяння Збройним Силам України (13 мая 2016), отличие президента Украины - Хрест Івана Мазепи (5 декабря 2019), орден За заслуги III степени (23 августа 2014) и Орден За заслуги II степени (23 августа 2022 года).

В 2021 году Дейнега рассказывал, что даже среди тех людей, которые активно помогали армии в 2014-2015 годах, очень многие перестали это делать.

Ситуация резко поменялась после начала полномасштабного вторжения России. С 24 февраля по 7 марта 2022 года фонд потратил на помощь военным более 700 млн гривен. А к 8 мая украинцы собрали 300 миллионов гривен в фонд Повернись живим только через приложение Дія.

За эти деньги для украинских бойцов купили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели.

До полномасштабного вторжения РФ фонд специализировался на техническом обеспечении украинской армии, в первую очередь на ночной оптике, а также занимался учебными, медицинскими и психологическими проектами. В июне 2022 года волонтеры из Повернись живим получили официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.

Дейнега сообщил, что может стать заместителем Резникова по вопросам цифровой трансформации накануне – 13 февраля. Он подчеркнул, что это не первое подобное предложение за время войны с 2014 года.

«Если я все-таки зайду на должность – то вот что будет дальше. Будет карт-бланш от министра — разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров, для которых ИТ сектор МОУ мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат или служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы», — пообещал волонтер.



Бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко

Бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко / Фото: Andriy Shevchenko via Facebook

Андрей Шевченко родился 10 июня 1976 года в селе Гвоздец Ивано-Франковской области. Школу окончил в Киеве в 1993 году, после чего еще год учился в Высшей школе города Аламида в американском штате Калифония.

В 1994-1996 годах учился в Национальном университете Киево-Могилянская академия на факультете общественных наук, а в 1999 году с отличием окончил магистерскую программу журналистики в Киевском университете им. Тараса Шевченко.

В 2008 году был стипендиатом Йельского университета в США, в 2009 – Стэндфордского университета, а в 2013 году – университета Джона Смита в Великобритании.

С 1993 по 2006 год строил журналистскую карьеру. Работал корреспондентом газет Наш час, Українські вісті (Эдмонтон, Канада), Час/Time, Наша Україна, информационно-аналитической телепрограммы Післямова Александра Ткаченко, которая выходила на УТ-1, 1+1 и частотах региональных телекомпаний сети УНІКА-ТБ.

В 1997-1998 годах был политическим корреспондентом ТСН на 1+1, в следующем году - корреспондентом телепрограммы Ткаченко Обличчя світу на телеканале Интер.

В 1999-2002 годах продолжил работать под руководством Ткаченко на Новом канале, где был ведущим новостных программ Репортер, Тема тижня, Тема дня, Спецрепортер. Одновременно в 1999 году работал корреспондентом нью-йоркского радио Ukrainian Broadcasting Network, а в 1999-2003 годах – американского радио Голос Америки.

В 2002 году уволился с должности ведущего Нового канала и стал одним из инициаторов волны журналистских протестов в Украине после введения администрацией Леонида Кучмы цензуры. Был членом журналистского стачкома, соучредителем и первым главой Киевского независимого медиапрофсоюза. В 2002-2003 годах Шевченко был секретарем Общественного совета по свободе слова и информации при профильном парламентском комитете.

Стал одним из инициаторов создания 5-го канала, в 2003-2005 годах был его шеф-редактором и ведущим новостей. В 2005 году стал вице-президентом по информационной политике Национальной телекомпании Украины. Представил Концепцию образования общественного вещания и ввел основы редакционной политики НТКУ.

С 2006 по 2014 год Шевченко был нардепом 5, 6 и 7 созыва Рады от партии Батьківщина.

Уже в ноябре 2013 он стал активным участником Евромайдана.

24 сентября 2015 года был назначен послом Украины в Канаде, занимал этот пост до 21 августа 2021 года, отработав самую длинную посольскую каденцию в истории дипломатических отношений Украины и Канады. По совместительству с 8 сентября 2017 года был представителем Украины в Международной организации гражданской авиации.

После начала полномасштабной российской агрессии Шевченко стал соучредителем Медіацентру Україна – общественной инициативы, объединившей медийщиков и коммуникационников для работы с иностранными журналистами. Медіацентр Україна считает одним из направлений своей работы борьбу с российской дезинформацией.



В июле 2022 года в бою под Бахмутом погиб брат Андрея Шевченко - командир взвода Иностранного Легиона (I Отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна) Евгений Олефиренко (позывной Элвис).

По словам Резникова, Андрею Шевченко предлагают стать замминистра по вопросам европейской интеграции.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева Александр Павлюк

Глава Киевской ОВА в марте-мае 2022 года, командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк / Фото: Киевская ОВА

Александр Павлюк родился 20 августа 1970 года в Новоград-Волынском Житомирской области.

В 1991 году он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Позже окончил также Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

После танкового училища до 1993 года служил командиром танкового взвода 47-й гвардейской танковой дивизии в Германии. В 1993-1997 годах был командиром танковой роты 30-й отдельной механизированной бригады, в 1997-1999 - заместителем начальника штаба танкового полка, в 1999-2003 - командиром танкового батальона, в 2005-2006 - заместителем командира.



В 2006-2007 годах Павлюк был командиром украинского миротворческого контингента в Косово, а в последующие три года - начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады.

В 2010-2015 годах он занимал должность командира 24-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Яворове Львовской области. С марта 2014 года был привлечен к отражению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

24 ОМБР под его командованием участвовала в боях за освобождение Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Лисичанска и других городов Донецкой и Луганской областей.



В июне 2014 года отдельные подразделения 24 бригады вместе с 95, 79 и 72 бригадами ВСУ приняли участие в захвате и удержании 240-километрового участка украинской границы (Амвросиевка-Изварино). 11 июля 2014 года бригада понесла тяжелые потери в результате ракетной атаки российских войск под Зеленопольем. 6-7 августа части бригады, удерживавшие рубежи вблизи Должанского и на других участках южной оперативной зоны, приняли участие в так называемом Изваринском прорыве - выводе украинских подразделений из частичного полуокружения вдоль украинско-российской границы.

В феврале 2015 года Павлюк, имевший на тот момент звание полковника, передал командование бригадой полковнику Анатолию Шевченко и продолжил обучение в Национальном университете обороны им. И. Черняховского. В августе того же года получил звание генерал-майора.

После окончания учебы в марте 2017 года Павлюк стал командующим войсками Оперативного командования Запад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и в следующем году получил звание генерал-лейтенанта.

Летом 2020 года Павлюк был назначен начальником подготовки Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



С 28 июля 2021 года по 15 марта 2022 года он был командующим Операцией объединенных сил. В этой должности руководил обороной населенных пунктов на востоке Украины, ведя тяжелые бои с превосходящими силами противника.

С 15 марта по 21 мая 2022 года Павлюк возглавлял Киевскую областную военную администрацию, организуя оборону и обеспечение Киева. После этого был назначен командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.

По словам Резникова, Павлюк претендует на должность первого замминистра обороны.