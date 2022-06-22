В том числе летальное вооружение. Фонд Повернись живим получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения

22 июня, 10:20
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Повернись живим стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.

По словам волонтера-юриста Русланы Величко, с конца марта фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины.

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«Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства активного поражения, которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран», — сказала она.

https://www.facebook.com/backandalive/posts/2328849153939175

В сообщении фонда в Facebook добавили, что такой статус, самое главное, дает право покупать у производителей соответствующие товары напрямую без посредников. И именно это не только удешевляет цену, но и предохраняет от некачественного товара и недобросовестных продавцов.

"Конечно, основное внимание мы будем концентрировать именно на летальном вооружении, которое усилит наши Вооруженные Силы. Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в военные части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу», — сообщили в фонде.

https://www.youtube.com/watch?v=fOHUiQsdZ48&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вернись живым Война России против Украины

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