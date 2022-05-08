Украинцы собрали через Дию 300 миллионов гривен для помощи военным 8 мая, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Благотворительный взнос (Фото:FEDOROV/Telegram)

Через приложение Дия украинцы собрали 300 миллионов гривен в фонд Вернись живым, который помогает украинским военным.



Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что за эти деньги для украинских бойцов купили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к ним, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели.

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«Каждый день наши герои приближают победу, а любая ваша гривня помогает им в этом! Вместе мы сила!» — отметил Федоров.

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