Украинцы собрали через Дию 300 миллионов гривен для помощи военным
Благотворительный взнос (Фото:FEDOROV/Telegram)
Через приложение Дия украинцы собрали 300 миллионов гривен в фонд Вернись живым, который помогает украинским военным.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Отмечается, что за эти деньги для украинских бойцов купили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к ним, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели.
«Каждый день наши герои приближают победу, а любая ваша гривня помогает им в этом! Вместе мы сила!» — отметил Федоров.
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