Есть запрос ВСУ. Глава фонда Повернись живим рассказал о сотрудничестве с компанией-производителем Байрактаров

4 августа, 19:54
Глава компании Baykar Халук Байрактар встречается с фондом Повернись живим (Фото:savelife.in.ua)

Глава компании Baykar Халук Байрактар встречается с фондом Повернись живим (Фото:savelife.in.ua)

Директор фонда Повернись живим Тарас Чмут рассказал подробности подписания меморандума о партнерстве с турецкой компанией Baykar, которая известна производством беспилотников Байрактар.

В эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 4 августа, Чмут сказал, что представители фонда приехали в Стамбул по приглашению директора компании Халука Байрактара, чтобы посмотреть на производственные мощности и ознакомиться с существующей и перспективной продукцией.

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«Не готов утверждать, что мы будем еще закупать Байрактары, но у Baykar есть ряд другой продукции в беспилотной технике, которая интересна ВСУ, тестируется тут и на которую есть запрос [речь о перспективных разработках, над которыми работает компания]. И дополнительное развертывание потенциала уже существующих комплексов в Украине. Даже то, что мы закупили, нуждается в дополнительном оборудовании, чтобы его применение было более эффективным», — отметил он.

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По словам директора фонда, Турция заинтересована в эффективном сотрудничестве, а Повернись живим доказал, что является полноценным партнером, которые может реализовывать такие соглашения.

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3 августа Повернись живим объявил о сотрудничестве с компанией Baykar. Стороны не раскрывают подробности будущего партнерства.

26 июня стало известно, что фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, в который входят три ударных беспилотника. В марте 2022 года фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Беспилотник Беспилотники БПЛА Сотрудничество Вернись живым Украина-Турция Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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