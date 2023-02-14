Резников предложил должности замминистра обороны генералу Павлюку, основателю Повернись живим и экс-послу 14 февраля, 10:57 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Алексей Резников пригласил на должности своих заместителей основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу, экс-посла в Канаде Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.



Об этом он сообщил в Facebook во вторник, 14 февраля.

По словам Резникова, он подал кандидатов на должности для согласования президенту Украины, после этого их должно утвердить правительство.

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк, который «досконально знает проблематику современной войны и потребности нашей армии» претендует на должность первого замминистра обороны. Виталий Дейнега — на должность замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Андрею Шевченко предлагают стать замминистра по вопросам европейской интеграции.

Первый замминистра обороны генерал-полковник Иван Руснак и замминистра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук останутся в команде ведомства советниками руководителя.



«Собственно, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней», — заявил Резников.



Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Комментируя это, он говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается в должности. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

