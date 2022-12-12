Фонд Повернись живим и блогер Игорь Лаченков собрали 230 млн грн на проект Black box для украинской разведки

12 декабря, 23:21
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Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Фонд Повернись живим и блогер и волонтер Игорь Лаченков собрали больше 230 миллионов гривен на секретный проект Black box, над которым работали вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны.

В понедельник, 12 декабря, фонд опубликовал в Facebook список крупнейших доноров и поблагодарил всех, кто участвовал в сборе.

https://www.facebook.com/backandalive/posts/pfbid02U97HiJ4P6vJdgqfwvBDYoynn3Rcvkg6gpq5tpig6gARfbMPpfnHsSKWriEGW8crPl

Игорь Лаченков в Telegram-канале написал, что «содержимое» Black box раскроют после победы Украины, а также намекнул, что «плохих новостей из России станет больше».

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«Это был один из самых сложных сборов за все время, но вы все равно дожали и добили его, и теперь, благодаря каждому из вас по отдельности, „дожимать“ и „добивать“ будут уже на России — именно тем, что есть в Black box», — заявил блогер.

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Ранее руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов говорил, что только за октябрь проект Black box нанес стране-агрессору РФ ущерб на миллионы долларов.

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https://www.youtube.com/embed/vJk2Iq6i5fY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Волонтеры Сбор Украинская разведка Вернись живым ГУР Война России против Украины Лачен

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