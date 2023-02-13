«Я очень близок к назначению». Основатель фонда Вернись живым подтвердил, что может стать заместителем Резникова

13 февраля, 21:26
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Виталий Дейнега (Фото:Vitaliy Deynega/Facebook)

Виталий Дейнега (Фото:Vitaliy Deynega/Facebook)

Основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега подтвердил, что может стать заместителем министра обороны Алексей Резникова по вопросам цифровой трансформации.

«Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации», — написал Дейнега в Facebook.

Он отметил, что это не первое подобное предложение за время войны с 2014 года.

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Дейнега отметил, что согласился на эту должность по двум причинам — сейчас нет обязательств, которые его сдерживали и журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

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«Если я таки зайду на должность — вот что будет дальше. Будет карт-бланш от Министра — разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров, для которых ИТ сектор Минобороны мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат или служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы», — отметил он.

13 февраля глава Минобороны Алексей Резников анонсировал новые назначения в министерстве "для повышения эффективности работы".

СМИ сообщали, что заместителями министра могут стать Виталий Дейнега, который основал благотворительный фонд Вернись живым, и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

https://www.youtube.com/embed/dA3zKpnWwNo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Вернись живым Алексей Резников Виталий Дейнега

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