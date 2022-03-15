Руководителем Киевской ОВА назначен командующий ООС Павлюк. Его место занял генерал-майор Москалев 15 марта, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Александр Павлюк (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины / YouTube)

Руководителем Киевской областной военной администрации (ОВА) назначен командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк. Вместо него ООС будет командовать генерал-майор Эдуар Москалев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении 15 марта.

«Для дополнительного усиления обороны столицы и Киевской области я назначил руководителем Областной военной администрации Александра Павлюка — Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией Объединенных сил», — сказал глава государства.

По его словам, уволенный глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

Нового командующего ООС Масколева Зеленский охарактеризовал как профессионала и патриота.

Эдуард Москалев / Фото: АрмияInform

«Поэтому киевское направление и ситуация в области получат еще большее внимание», — подчеркнул президент.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.