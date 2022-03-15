Руководителем Киевской ОВА назначен командующий ООС Павлюк. Его место занял генерал-майор Москалев

15 марта, 16:48
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Александр Павлюк (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины / YouTube)

Александр Павлюк (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины / YouTube)

Руководителем Киевской областной военной администрации (ОВА) назначен командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк. Вместо него ООС будет командовать генерал-майор Эдуар Москалев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении 15 марта.

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«Для дополнительного усиления обороны столицы и Киевской области я назначил руководителем Областной военной администрации Александра Павлюка — Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией Объединенных сил», — сказал глава государства.

По его словам, уволенный глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

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Нового командующего ООС Масколева Зеленский охарактеризовал как профессионала и патриота.

Эдуард Москалев (Фото: АрмияInform)
Эдуард Москалев / Фото: АрмияInform

«Поэтому киевское направление и ситуация в области получат еще большее внимание», — подчеркнул президент.

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Теги:   Владимир Зеленский Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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