Руководителем Киевской ОВА назначен командующий ООС Павлюк. Его место занял генерал-майор Москалев
Александр Павлюк (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины / YouTube)
Руководителем Киевской областной военной администрации (ОВА) назначен командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк. Вместо него ООС будет командовать генерал-майор Эдуар Москалев.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении 15 марта.
«Для дополнительного усиления обороны столицы и Киевской области я назначил руководителем Областной военной администрации Александра Павлюка — Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией Объединенных сил», — сказал глава государства.
По его словам, уволенный глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.
Нового командующего ООС Масколева Зеленский охарактеризовал как профессионала и патриота.
«Поэтому киевское направление и ситуация в области получат еще большее внимание», — подчеркнул президент.
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