Предусмотрено наказание. В каком случае военный может отказаться выполнять приказ 25 июня, 03:16 Цей матеріал також доступний українською Может ли военнослужащий отказаться выполнять приказ (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Во время действия военного положения в ряды украинских защитников мобилизовали сотни бойцов. Во время службы случаются случаи, когда подчиненные не согласны с задачами руководства. Рассказываем, могут ли военные отказаться от исполнения приказов.

Об этом рассказала общественная правозащитная организация Юридическая сотня.

Отказ от выполнения приказа - какая ответственность предусмотрена

Согласно ст. 402 Уголовного кодекса Украины неповиновение (открытый отказ выполнить приказ начальника), а также иное умышленное неисполнение приказа, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказывается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.

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Также согласно ст. 403 Уголовного кодекса Украины неисполнение приказа начальника, совершенное в отсутствие признаков неповиновения, если оно повлекло тяжкие последствия, в условиях военного положения или в боевой обстановке, карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Основа разница между двумя преступлениями состоит в том, что при неисполнении приказа ( ст. 403) отсутствуют открытое заявление о нежелании выполнять приказ и демонстративные действия, свидетельствующие о явном нежелании подчиненного повиноваться приказу начальника. Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 403 Уголовного кодекса Украины есть наступление из-за неисполнения приказа тяжких последствий.

Кто отвечает за приказ?

В соответствии с Уставом Устав внутренней службы ВСУ и Дисциплинарного устава ВСУ командир (начальник) отвечает за приданный приказ, его последствия и соответствие законодательству.

Может ли отказ от исполнения приказа может считаться законным?

Статья 41 Уголовного кодекса Украины определяет, что приказ или распоряжение законны, если они:

отданы соответствующим лицом в должном порядке и в пределах его полномочий;

по содержанию не противоречат действующему законодательству;

не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Исполнению подлежит только законный приказ.

Явно преступным следует считать приказ, преступный характер которого очевиден, понятен как тому, кто его отдает, так и тому, кому он адресован, а также другим лицам. То есть преступность такого приказа должна быть очевидна и не вызывать сомнений.

Можно ли получить наказание за исполнение преступного приказа?

Да. Лицо, выполнившее явно уголовно противоправный приказ или распоряжение, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять явно уголовно противоправный приказ или распоряжение. Следует отметить, что исполнитель приказа может быть освобожден от ответственности, если он не осознавал и не мог осознавать преступность приказа. В таком случае ответственности подлежит только лицо, отдавшее уголовно противоправный приказ.

Следует ли писать отказ от выполнения приказа?

Согласно статье 37 раздела I, части I Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины военнослужащий для того, чтобы убедиться, правильно ли подчиненный понял отданный приказ, командир ( Начальник) может потребовать от него кратко передать содержание приказа. В свою очередь подчиненный вправе обратиться к командиру с просьбой уточнить приказ.

Об исполнении или неисполнении приказа военнослужащий обязан доложить командиру ( начальнику), отдавшему приказ, и своему непосредственному командиру ( начальнику), а также указать причины неисполнения приказа или его несвоевременного ( неполного) исполнения. Если военнослужащий понимает, что он не может выполнить приказ своевременно и в полном объеме, он об этом обязан доложить вышеуказанным лицам немедленно.

« Поэтому в случаях неуверенности в возможности выполнить приказ мы советуем писать рапорт об уточнении приказа, обязательно в нем указывая на то, что Вы не отказываетесь выполнять приказ», — отметили в организации Юридическая сотня. Это предусмотрено следующими нормативно правовыми актами:

Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 г. № 2341-III;

г. № 2341-III; Устав внутренней службы ВСУ от 24.03.1999 № 548-XIV;

№ 548-XIV; Дисциплинарный устав ВСУ от 24.03.1999 №551-XIV.



Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинские власти не могут обеспечить всех призывников необходимым вооружением. Также он считает, что в Украине не требуется всеобщая мобилизация.

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