Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации

22 июня, 18:31
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект № 7481 внесли в Верховную Раду в среду, 22 июня. В пояснительной записке говорится, что целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Видео дня
Читайте также:
Президент подписал новый закон. Что изменилось в службе в Силах территориальной обороны

В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Читайте также:
После получения повестки. Что нужно мобилизованному на фронт — список снаряжения от военнослужащего

В настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   АТО Российская агрессия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X