Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации 22 июня, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект № 7481 внесли в Верховную Раду в среду, 22 июня. В пояснительной записке говорится, что целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

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В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

В настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

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