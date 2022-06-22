Украинцы, потерявшие родственников на войне, могут получить отсрочку от мобилизации
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Законопроект № 7481 внесли в Верховную Раду в среду, 22 июня. В пояснительной записке говорится, что целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.
В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
В настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
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