Залужный заявил, что освобождение Крыма не будет означать конец войны 7 сентября, 17:35 После взрыва на российском военном складе в Джанкойском районе. Крым, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский рассказали, что будет означать освобождение оккупированного Россией Крыма и как это повлияет на завершение войны.

В статье для Укринформа, опубликованной в среду, 7 сентября, генералы напомнили, что полуостров играет ключевую роль для линий коммуникаций на южном стратегическом фланге агрессии РФ. Кроме того, в Крыму расположена главная база Черноморского флота и сеть аэродромов, которые оккупанты используют для авиаударов практически по всей территории Украины.



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Залужный и Забродский отметили, что для изменения хода войны нужно эффективно воздействовать на «центр тяжести» противника. Если таким «центром тяжести» считать контроль над Крымом, «логично предположить планирование на 2023 год операции или серии операций по овладению полуостровом». В то же время авторы статьи подчеркнули, что для такого планирования нужен соответствующий комплект войск, а это точно не те части и соединения ВСУ, которые сейчас действуют на линии фронта протяженностью 2500 км.



«Предположим, ВСУ добились полного успеха в кампании 2023 года и овладели полуостровом Крым. Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха трудно переоценить. Вместе с тем по-другому можно оценивать военное значение такой победы», — пишут генералы.

По мнению Залужного и Забродского, хотя агрессор потеряет базу для ЧФ, сеть аэродромов, больше количество запасов материальных средств и, вероятно, личного состава и техники, ничто не сможет существенно помешать «болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота к военно-морской базе Новороссийск на восточном побережье Черного моря». При этом военное присутствие страны-террориста в регионе сохранится, как и угроза ракетных ударов, а потеря запасов материальных средств и личного состава, вероятно, будет иметь временный эффект, сказано в статье.

«Подытоживая сказанное и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же — продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца не определенный конечный результат», — подытожили Залужный и Забродский.

На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях. В статье от 7 сентября Валерий Залужный и Михаил Забродский подтвердили, что авиабазы в оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов.

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