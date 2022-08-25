«Напуганы, что война ворвется в Крым». Как крымчане готовятся к деоккупации, и почему «понаехавшим» рекомендуют бежать — Рефат Чубаров 25 августа, 08:50 Рефат Чубаров, глава Крымского Меджлиса, говорит, что жители полуострова боятся войны и в то же время ждут освобождения от оккупации. (Фото:Александр Медведев / НВ)

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров — о том, что взрывы изменили в поведении крымчан и каким будет освобождение полуострова.

Накануне Дня Независимости Украина провела второй саммит Крымской платформы — международной инициативы, направленной на деоккупацию полуострова. В этот раз в ней приняли участие представители 60 государств и ключевых мировых организаций, хоть и в онлайн-формате. Но главное — изменилась риторика.

Видео дня

В прошлом году, на первом учредительном саммите иностранные участники настаивали на одном: Украина должна вернуть Крым только мирным путем. Без этого, как утверждает глава Меджлиса крымскотатарского народа и депутат ВР Рефат Чубаров, они отказывались подписывать документ о присоединении к платформе.



Однако 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины, что заставило иностранных партнеров заговорить о Крыме уже по-другому. «Все понимают, что точка в российско-украинской войне будет поставлена на поле боя», — признается Чубаров.



НВ пообщался с главой Меджлиса о важности прозвучавших на платформе заявлений и о том, как полномасштабная война изменила жизнь жителей полуострова и каким будет его освобождение от россиян.



— Мы с вами общаемся в день саммита Крымской платформы [23 августа]. И состоялась она уже в совсем иных условиях, чем в прошлом году. Что для вас, как главы Меджлиса, было важно услышать во время этого саммита?



— Мне было очень важно убедиться в том, что мир остается объединенным вокруг Украины в противодействии российской агрессии. Мы просто в этом снова убедились. У меня не было сомнений, но все равно это было очень важно увидеть. И некоторые выступающие говорили, что деоккупация Крыма теперь это этап российско-украинской войны, когда речь идет об отстаивании независимости Украинского государства и его территориальной целостности. Следовательно, освобождение Крыма, его деоккупация — очень важный этап утверждения украинской государственности в ее международно признанных границах.



— Как полномасштабная война повлияла на тональность этого разговора? Был ли он более резким, чем раньше?



— Я вам зацитирую одно предложение из декларации Крымской платформы, которое было подписано в прошлом году: «создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя…».



То есть некоторые страны, я не буду называть их, настаивали в прошлом году, чтобы это слово «мирное» было записано, иначе они не подпишут эту декларацию.



В этом году все понимают: точка в российско-украинской войне будет поставлена на поле боя. Так никто не говорил, но тональность была такой. Скажем, выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и говорил о том, что Украина должна быть уверена, что мы будем помогать столько, сколько нужно. Другие страны говорили о том, какие санкции они продумывают следующим этапом. И все говорили о том, что они будут поддерживать Украину, пока она не победит.



— Как на саммит реагируют в России? Он ведь был более бескомпромиссен, чем прошлый?



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.