ВСУ признали, что нанесли серию ракетных ударов по аэродромам в оккупированном Крыму 7 сентября, 15:03 Люди отдыхают на пляже, в то время как горит авиабаза в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)

Авиабазы в оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов, об этом в общей статье заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский.

В статье говорится, что главной особенностью военного противостояния ВСУ с российскими войсками является даже не существенное различие в численности сил и средств сторон в пользу россиян, а также не значительные пространственные показатели стратегической операции против Украины, а решающая диспропорция в способностях.

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«Самым показательным ее воплощением является разница в предельной досягаемости средств поражения. Если для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВС Украины она фактически ограничена 100 км дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК », — говорится в статье.



Генералы признают, что невозможно одновременно лишить противника столь существенного преимущества, но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность.

«Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия», — говорится в материале.

В статье сказано, что подразумевается не только и не столько определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.

«Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества», — говорится в статье.

Залужный и Забродский заявили, что убедительным примером правильности такого подхода в текущем году есть успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в статье.

Взрывы в Крыму — что известно?

С начала августа на оккупированном полуострове регулярно слышны взрывы. Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.



По информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских Сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами в оккупированном Крыму.

Эти атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

Взрывы на полуострове возобновились 18 августа. В Керчи, как уверяют местные оккупационные власти, сработало ПВО. Взрывы также прозвучали в Севастополе и в районе военного аэродрома оккупантов в Бельбеке. Губернатор оккупированного Севастополя заявил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО сбили беспилотник.

На следующий день взрывы прогремели в небе над Евпаторией и в поселке рядом, а также в Севастополе. Оккупанты снова заявили об удачной работе ПВО и сбитом беспилотнике.

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