В Крыму за две недели зафиксировали 45 «хлопков» — карта 31 августа, 21:46 Центр также опубликовал карту «хлопков» на украинском полуострове (Фото:image obtained by Reuters)

Во временно оккупированном Крыму за последние две недели зафиксировали 45 «хлопков».

Об этом сообщает Кримськотатарський Ресурсний Центр.

«С 9 августа 2022 года в оккупированном Крыму массово фиксируют взрывы или так называемые „хлопки“. В последние две недели Крымскотатарский Ресурсный Центр насчитал по меньшей мере 45 таких случаев», — говорится в сообщении.

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Центр также опубликовал карту «хлопков» на украинском полуострове.

Фото: Карта Крымскотатарского ресурсного центра

Ранее Михаил Подоляк заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» Крыма и призвал жителей готовиться к эвакуации. На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях.

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