«Имеем право вернуть любым путем». Постпред Зеленского в Крыму о том, чего боятся оккупанты на полуострове — интервью

2 сентября, 23:31
Эксклюзив НВ
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Взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Богдан Амосов

Оккупанты в Крыму явно боятся того, что даже у лояльных людей возникают вопросы к их так называемой администрации, ведь полуостров незащищен от действий ВСУ и деградирует в развитии, рассказала Радио НВ Тамила Ташева, постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым.

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— Как в общих чертах можно, чтобы не сообщить лишнего, описать сотрудничество крымчан и их сопротивление, которое они там оказывают?

— Я бы все же разделяла вопросы сотрудничества и сопротивления, это очень важно. Потому что насчет сотрудничества, мне кажется, это должна комментировать наша разведка по мере возможностей. Что касается сопротивления, то оно длилось восемь лет в разных формах, но после 24 февраля, мне кажется, он имеет очень проукраинский вид. И это сопротивление очень разное: кто-то выходил в первый же день на одиночную акцию протеста, правда этот человек уже был вынужден уехать с территории полуострова.

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Но в первый день, как только произошло вторжение, человек вышел перед зданием Верховной Рады Крыма с плакатом «Нет войне!». Кто-то на территории полуострова портит машины из «Z» или «V» символикой. Кто-то забрасывает коктейлями Молотова или зажигательными смесями оккупационные администрации или военкоматы на территории Крыма. Кто-то как одна из преподавательниц в Джанкойском районе рассказывает реальную правду о войне, потому что она услышала как детки общаются на перемене о «денацификации» и доступным языком объяснила им, а что вообще есть нацизм, фашизм и кто в современном мире исповедует такую идеологию. Очень разные формы сопротивления, это сотни людей по Крыму.

Мы зафиксировали только в публичных реестрах оккупационных судов 130 случаев привлечения к административной ответственности за так называемые фэйки и за протестную деятельность. В основном людей штрафовали или сажали на определенное количество суток административного ареста. По кому-то есть уголовная ответственность. Это очень смелые люди, которые через восемь лет оккупации начали какую-нибудь активность. Потому что большинство людей мы стараемся следить, что это за люди, большинство людей не имели никакой активности до 24 февраля, не все, но большинство.

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Теги:   Россия Крым Украина Российско-украинская война Оккупированные территории Радио НВ Тамила Ташева Война России против Украины

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