ВСУ уничтожат российские склады и штабы в Крыму. Зеленский обратился к жителям полуострова

30 августа, 22:46
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Последствия взрывов на авиабазе Саки в Крыму на спутниковом снимке, 10 августа 2022 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Последствия взрывов на авиабазе Саки в Крыму на спутниковом снимке, 10 августа 2022 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Защитники Украины будут уничтожать склады, штабы и технику российских оккупантов по всей временно оккупированной территории нашей страны, в том числе в Крыму. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 30 августа.

Глава государства подчеркнул, что у армии страны-агрессора нет и не будет «ни одного тихого места» на временно захваченных украинских территориях.

«Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем. Под Луганском — значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем», — сказал он.

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Зеленский также снова обратился к жителям оккупированного Россией Крыма и призвал их не приближаться к российским военным объектам, а также сообщать спецслужбам Украины информацию об оккупантах, чтобы полуостров скорее освободили.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» Крыма и призвал жителей готовиться к эвакуации. На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Владимир Зеленский Деоккупация Крыма Война России против Украины

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