Оккупационные власти Крыма приказали засекретить факты взрывов на военных объектах — украинская разведка 27 августа, 12:09 Уничтоженные самолеты российских оккупантов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки 10 августа (Фото:Maxar Technologies/Handout)

Оккупационная администрация Крыма приказала засекретить факты взрывов на военных объектах РФ на полуострове после серии ударов по авиабазам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ведомства, во время специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах.

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«В случаях, когда информация об уничтожении военных объектов станет известна общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, оккупанты будут рассказывать о халатности или халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности», — отметили в ГУР.

Там подчеркнули, что тысячи россиян пытаются срочно выехать территории Крыма, у них паника.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.



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