Россия ночью атаковала ракетами и дронами Кировоградскую область: без света остались почти 30 населенных пунктов

22 октября, 10:13
В Кировоградской области без света 27 населенных пунктов (Фото: pixabay.com)

В ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор Россия атаковала Кировоградскую область ракетами и дронами, в результате чего без электроснабжения остались 27 населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают уничтожать критическую инфраструктуру и энергетические объекты.

По его словам, все соответствующие службы уже привлечены к ликвидации последствий российских ударов.

Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Читайте также:
РФ во время массированного удара атаковала 10 областей Украины: шесть человек погибли, среди них двое детей — Зеленский

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, двое погибших и 19 пострадавших.

В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.

Читайте также:
Масштабная атака в Одесской области: в Измаиле вспыхнули пожары, повреждена энергетическая и портовая инфраструктура — фото

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Электроэнергия Кировоградская область Отключения света Война России против Украины ракетная атака атака дронами

