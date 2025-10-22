Российские войска во время массированного удара атаковали десять областей Украины, погибли шесть человек, среди них — двое детей, 17 человек пострадали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

От российских ударов пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. Пожары возникли в Запорожье, также зафиксированы попадания в дома в Киеве.

Реклама

«Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома», — написал президент.

Глава государства подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока «российские руководители не чувствуют критических проблем». Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России и предоставить Украине дальнобойное оружие.

Ранее Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах произошли попадания и пожары, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, среди них двое детей. Россия убила женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.