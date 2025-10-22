Масштабная атака в Одесской области: в Измаиле вспыхнули пожары, повреждена энергетическая и портовая инфраструктура — фото
РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Измаила (Фото: Олег Кипер)
В ночь на 22 октября армия окупантов атаковала Измаил в Одесской области. В результате обстрела повреждена энергетическая и портовая инфраструктура города.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Враг атаковал Измаил ударными беспилотниками, в результате чего повреждены энергетические и портовые объекты. Также возникли пожары.
Пострадавших, в результате обстрела, нет.
Энергоснабжение постепенно восстанавливается, а критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.
В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.
В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты также нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью и Днепропетровской области.
В результате атаки РФ по Киеву в четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в частности в многоэтажные дома, погибли два человека.
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме, сроки восстановления пока неизвестны.