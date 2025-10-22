Масштабная атака в Одесской области: в Измаиле вспыхнули пожары, повреждена энергетическая и портовая инфраструктура — фото

22 октября, 08:35
Поделиться:
РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Измаила (Фото: Олег Кипер)

РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Измаила (Фото: Олег Кипер)

В ночь на 22 октября армия окупантов атаковала Измаил в Одесской области. В результате обстрела повреждена энергетическая и портовая инфраструктура города.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Враг атаковал Измаил ударными беспилотниками, в результате чего повреждены энергетические и портовые объекты. Также возникли пожары.

Реклама

ГСЧС Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавших, в результате обстрела, нет.

Энергоснабжение постепенно восстанавливается, а критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

ГСЧС Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области

В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.

ГСЧС Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты также нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью и Днепропетровской области.

В результате атаки РФ по Киеву в четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в частности в многоэтажные дома, погибли два человека.

Читайте также:
В результате ночной атаки РФ некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами — Укрзализныця

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме, сроки восстановления пока неизвестны.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Порт Война России против Украины Измаил Дроны Пожежа Генератор энергетическая инфраструктура Критическая инфраструктура

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies