В ночь на 22 октября армия окупантов атаковала Измаил в Одесской области. В результате обстрела повреждена энергетическая и портовая инфраструктура города.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Враг атаковал Измаил ударными беспилотниками, в результате чего повреждены энергетические и портовые объекты. Также возникли пожары.

Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавших, в результате обстрела, нет.

Энергоснабжение постепенно восстанавливается, а критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

Фото: ГСЧС Одесской области

В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.

Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты также нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью и Днепропетровской области.

В результате атаки РФ по Киеву в четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в частности в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме, сроки восстановления пока неизвестны.