Буданов заявил, что в ближайшее время Украина может освободить «значимое количество» пленных 22 июня, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что в ближайшее время может произойти очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

В эфире всеукраинского телемарафона вечером в среду, 22 июня, Буданов выразил надежду, что в ближайшее время «много кто увидит своих близких дома». По его словам, ГУР четко известно о судьбе почти всех украинских военнопленных. Буданов также подчеркнул, что обмен будет проходить в несколько этапов:



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«Небольшие обмены идут постоянно — периодически наш центр отчитывается. В ближайшее время надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных, об этом сразу сообщат в СМИ… Об их судьбе нам хорошо известно, мы это отслеживаем и принимаем меры для их возвращения».

Отвечая на вопрос о пленных, начальник ГУР сказал, что основная часть находится в лагере для военнопленных на территории оккупированного пгт Еленовка Донецкой области и периодически некоторых вывозят оттуда для проведения «следственных действий».



«Это все, что я могу сейчас вам сообщить… О судьбе всех этих людей нам очень хорошо известно, мы знаем, где они — этот вопрос всегда на контроле, и мы это отслеживаем. И не только отслеживаем, а и принимаем меры для их реального возвращения. Дождитесь немного и, я уверен, скоро вы сами все увидите», — добавил он.

18 июня Украина и Россия провели очередной обмен по формуле «5 на 5». Все освобожденные — гражданские, незаконно удерживаемые российскими оккупационными войсками. Ранее стало известно, что из российского плена освободили парамедика и волонтерку Юлию Паевскую (позывной Тайра).

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